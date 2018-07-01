У Сарнах Рівненської області 31-річний водій автомобіля BMW вчора, 30 червня, близько 17.00 збив на переході 11-річну дівчинку.

Про це повідомляє обласна поліція.

Експертиза встановила, що водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, не врахував дорожньої обстановки та на великій швидкості здійснив наїзд на 11-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході.

Дитину відразу госпіталізували до реанімації. Лікарі діагностували у неї скальповану рану тім’яневої кістки, забій головного мозку, перелом ноги, політравму та численні садна тіла.

За словами медиків, дівчинка прийшла до свідомості, однак її стан оцінюють як важкий.

Водія іномарки затримали, вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху. Йому загрожує позбавлення волі строком від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.





На Рівненщині п’яний водій BMW збив дівчинку на переході / 3 фотографии

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До слова, у червні на Одеській трасі під Києвом загинула жінка, яка перебігала дорогу.

Фото: rv.npu.gov.ua