Пасажири вистрибували з вікон: на Прикарпатті загорівся потяг

У місті Коломия Івано-Франківської області загорівся потяг із пасажирами всередині.
Потяг на три вагони загорівся на переїзді в районі вулиць Галицький шлях-Коломийська, повідомляє dtp.kiev.ua.
З потяга йшов чорний дим. Пасажири вистрибували з вікон, вибігали з дверей – всі рятувались, як могли.
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На місці працювали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади швидкої допомоги.
Невідомо, що могло стати причиною загоряння.
Раніше Факти ICTV писали, що в Австрії пасажирський поїзд зійшов з рейок. Внаслідок інциденту постраждали 30 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані.
Фото: Скріншот з відео dtp.kiev.ua.
Відео: dtp.kiev.ua.
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