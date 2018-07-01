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Пасажири вистрибували з вікон: на Прикарпатті загорівся потяг

У місті Коломия Івано-Франківської області загорівся потяг із пасажирами всередині.

Потяг на три вагони загорівся на переїзді в районі вулиць Галицький шлях-Коломийська, повідомляє dtp.kiev.ua.

З потяга йшов чорний дим. Пасажири вистрибували з вікон, вибігали з дверей – всі рятувались, як могли.

Читайте: У Києві потяг насмерть збив двох людей біля ТРЦ

На місці працювали співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій та бригади швидкої допомоги.

Невідомо, що могло стати причиною загоряння.

Раніше Факти ICTV писали, що в Австрії пасажирський поїзд зійшов з рейок. Внаслідок інциденту постраждали 30 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані.

Фото: Скріншот з відео dtp.kiev.ua.

Відео: dtp.kiev.ua.

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