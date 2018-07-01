Понад 50% опіків тіла: в Києві зацепера вдарило струмом

У Києві на залізничній станції Київ-Волинський вдарило струмом підлітка, який стрибав по вагону електрички.

Про це розповів журналіст dtp.kiev.ua Влад Антонов.

Пасажири електрички на даху якої і хотів проїхатися потерпілий, чули звук, схожий на вибух.

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За його словами, після удару струмом підліток впав на рейки, він був у свідомості і просив про допомогу.

– Через 10 хв швидка у важкому стані, з електротравми і опіками понад 50 відсотків тіла забирає у реанімацію. Ще через 5 хв електричка їде по маршруту, – розповів Антонов.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на території вокзального комплексу станції Дарниця струмом вдарило дитину. Підліток розважався зі своїми друзями, вирішивши проїхати на даху потягу.

Фото: Dreamstime.