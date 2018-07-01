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Стрілянина у Канаді: в Торонто вбили відомого репера

Внаслідок стрілянини в Торонто загинув репер Smoke Dawg, ще двоє людей з численними пораненнями знаходяться в лікарні

Внаслідок перестрілки в Торонто постраждали двоє чоловіків та одна жінка, всі вони були госпіталізовані, повідомляє The Independent.

Smoke Dawg помер у лікарні.

У поліції зазначили, що двом підозрюваним у стрілянині вдалося втекти і сховатися.

Читайте: Тіло британського репера викинуло на берег океану

Відзначимо, Smoke Dawg став популярний завдяки своїй пісні Still. У минулому році завдяки спільним виступам з популярним реп-виконавцем Дрейком він став набувати міжнародну популярність.

Раніше Факти ICTV писали, що у Маямі був убитий американський репер Джасім Дуейн Онфре, більш відомий під своїм псевдонімом XXXTentacion.

Фото: smokedawg.

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