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У ДСНС спростували інформацію про пожежу в потязі на Прикарпатті

У ДСНС спростували інформацію про загоряння потяга з пасажирами на Прикарпатті.

– Цю інформацію поширювали у Facebook. Ми не знаємо її джерело, але можу сказати, що це неправда. На Прикарпатті такої пожежі точно не було, – зазначила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області Світлана Бабушкіна.

Поширене з новиною відео було зняте в Тернополі в 2016 році.

Читайте: У Twitter з`явилась фейкова сторінка ведучої ICTV

Нагадаємо, раніше у спільноті  dtp.kiev.ua з’явилася інформація про  пожежу у потязі на Прикарпатті.

Фото: ДСНС

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