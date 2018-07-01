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У Франції гангстер втік із в’язниці на вертольоті

У Франції один із найвідоміших гангстерів Редуан Фаїд втік із в’язниці на вертольоті.

Троє озброєних чоловіків прибули до входу у в’язницю, вимагаючи звільнення Фаїда, відволікши увагу охорони, повідомляє Le Figaro.

Одночасно з цим у дворі в’язниці приземлився вертоліт без розпізнавальних знаків. За словами джерел, злочинці звільнили Фаїда з кімнати для відвідувань, де він перебував, і втекли на вертольоті. Ніхто зі співробітників в’язниці не постраждав.

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Вертоліт, пілот якого був узятий в заручники, знайшли згорілим на північ від Парижа. Поліція зараз допитує пілота.

Злочинець Редуан Фаїд відбував 25-річний термін за збройне пограбування і вбивство жінки-поліцейської в 2010 році під час невдалого пограбування.

Раніше Факти ICTV писали, що в Ісландії ув’язнений Сіндрі Тор Стеффансон втік з в’язниці та полетів з країни літаком.

Фото: Le Parisien/Olivier Arandel.

Відео: .

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