PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У Москві чоловік захопив заручника у магазині/

У Москві чоловік захопив заручника у магазині

На Великій Академічній вулиці у Москві чоловік захопив у заручники співробітника магазину.

Про це повідомляє московська поліція.

Її співробітники і росгвардійці оточили місце події.

Вживаються заходи щодо затримання злочинця.

При цьому деякі російські ЗМІ повідомляють, що заручницею стала продавець магазину – вона нібито отримала ножове поранення у передпліччя, а злочинець не пускає до пораненої жінки медиків.

Читайте: Відріжу голову! Жінка взяла у заручники дитину аби їй повернули доньку

Інші повідомляють, що чоловік захопив кілька покупців і порізав руку однієї із заручниць. Пишуть також, що він п’яний і вимагає приїзду ФСБ.

 

Пізніше Mash повідомив, що поліцейські звільнили заручницю, зараз її везуть в лікарню. Стан злочинця поки невідомий.

Нещодавно в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік взяв у заручники чотирьох дітей, через добу їх знайшли мертвими.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

СБУ
Анонім погрожує вбити дітей-заручників. СБУ перевіряє інформацію
Людмила Денісова
Україна готова передати 23 росіянина в обмін на 23 українських політв’язнів – Денісова
Олег Сенцов
Навпроти Кремля з’явився плакат на підтримку Сенцова
Чоловік з бомбою і пістолетом захопив заручників у Парижі – ЗМІ
500 колишніх заручників розповіли про катування в ОРДЛО
Туреччина може допомогти в обміні Сенцова та Кольченка
полиция
У центрі Москви “поліцейський” пограбував бразильського вболівальника
Олег Сенцов
Проти репресій, за звільнення Сенцова: масштабна акція в Москві
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка