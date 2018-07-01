У Москві чоловік захопив заручника у магазині

На Великій Академічній вулиці у Москві чоловік захопив у заручники співробітника магазину.

Про це повідомляє московська поліція.

Її співробітники і росгвардійці оточили місце події.

Вживаються заходи щодо затримання злочинця.

При цьому деякі російські ЗМІ повідомляють, що заручницею стала продавець магазину – вона нібито отримала ножове поранення у передпліччя, а злочинець не пускає до пораненої жінки медиків.

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Інші повідомляють, що чоловік захопив кілька покупців і порізав руку однієї із заручниць. Пишуть також, що він п’яний і вимагає приїзду ФСБ.

Первое видео из Москвы, где пьяный с ножом напал на людей в «Дикси»:https://t.co/imEH3WBLs5 pic.twitter.com/1UBc9Olbuq — Пятый канал Новости (@5tv) 1 июля 2018 г.

Пізніше Mash повідомив, що поліцейські звільнили заручницю, зараз її везуть в лікарню. Стан злочинця поки невідомий.

Нещодавно в американському місті Орландо (штат Флорида) чоловік взяв у заручники чотирьох дітей, через добу їх знайшли мертвими.