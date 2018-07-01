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У Німеччині розбився автобус із 42 дітьми

На півночі Німеччини потрапив у ДТП пасажирський автобус, в якому перебували 42 дітей. Серйозні травми отримали двоє.

ДТП в Німеччині

Про це повідомляє DPA.

Зазначається, що аварія сталася в субботу ввечері на північ від міста Любек.

За попередніми даними, водій автобуса намагався уникнути зіткнення з автомобілем і виїхав на зустрічну смугу, де врізався в автомобіль швидкої допомоги.

Автобус прямував у літній табір і перевозив 42 дітей і 5 дорослих. Діти були віком від 10 до 15 років.

Більшість зазнали незначних травм, але двох пасажирів гелікоптером доправили у лікарню.

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Сьогодні смертельна аварія сталася на півночі Індії, де пасажирський автобус злетів у прірву. Загинули щонайменше 44 людини.

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