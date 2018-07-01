PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / В Індії автобус злетів у прірву – десятки жертв/

В Індії автобус злетів у прірву – десятки жертв

У штаті Уттаракханд, що на півночі Індії, пасажирський автобус злетів у прірву. Загинули щонайменше 44 людини.

ДТП в Індії

Ще троє людей отримали травми, повідомляє Sky News.

За даними поліції, рятувальна операція триває.

На момент аварії в салоні автобуса перебувало 45 пасажирів.

Читайте: Лобове зіткнення у Запорізькій області: постраждало семеро осіб

До слова, днями у Румунії перекинувся автобус, в якому знаходилися 60 українців.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

ДТП в Німеччині
У Німеччині розбився автобус із 42 дітьми
дтп
ДТП у Києві: на мокрій дорозі авто розірвало на частини
У Румунії перекинувся автобус з українцями – постраждали діти
ДТП Київ-Харків
Смертельна ДТП на трасі Київ-Харків: авто “намотало” на відбійник (18+)
Лобове зіткнення у Запорізькій області: постраждало семеро осіб
В Індії розбився пасажирський літак: є жертви
ДТП у Харкові: Зайцеву помітили на вулицях міста
Потрійна ДТП під Львовом: 6 постраждалих, серед них посол Швейцарії
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка