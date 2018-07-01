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Відпочинок закінчився трагедією: у Києві потонув чоловік

У Києві у парку Партизанської Слави відпочинок компанії молодих людей закінчився трагічно.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Очевидці зазначають, що компанія з чотирьох хлопців, попередньо вживши алкоголь, вирушила купатися.

Читайте: У Миколаєві 14-річна дівчинка втопилася на очах у батьків

У результаті – один чоловік потонув. Бригада швидкої допомоги намагалася реанімувати хлопця, але врятувати не вдалося.

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Відпочинок закінчився трагедією: у Києві потонув чоловік / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що на території одного з розважальних закладів Харкова 2-річний хлопчик впав у басейн. Лікарі не змогли врятувати дитину.

Фото: dtp.kiev.ua.

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