Арматурою по голові: масова бійка у Кривому Розі

У Кривому Розі сварка двох жінок переросла у масову бійку.

Вночі 2 липня в районі Карнаватки у Кривому Розі сталася масова бійка. У магазині посварилися дві городянки, їм на допомогу підбігли чоловіки.

Під час масової бійки 41-річний чоловік вдарив арматурою по голові 37-річного городянина. Постраждали й інші учасники бійки, пише Первый городской.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Криворізького відділу поліції.

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Нагадаємо, на Закарпатті ножем у шию вбили жінку ромської національності.