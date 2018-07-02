Арматурою по голові: масова бійка у Кривому Розі

У Кривому Розі сварка двох жінок переросла у масову бійку.
Вночі 2 липня в районі Карнаватки у Кривому Розі сталася масова бійка. У магазині посварилися дві городянки, їм на допомогу підбігли чоловіки.
Під час масової бійки 41-річний чоловік вдарив арматурою по голові 37-річного городянина. Постраждали й інші учасники бійки, пише Первый городской.
На місце події прибула слідчо-оперативна група Криворізького відділу поліції.
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Нагадаємо, на Закарпатті ножем у шию вбили жінку ромської національності.
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