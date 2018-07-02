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Били битами: у Києві роми напали на перехожого

У Києві в районі Русанівських садів група ромів з битами напала на перехожого.

– Потерпілий повертався з нічного магазину на вулиці Центральній Садовій. Коли він проходив повз табору ромів (чиїсь захоплені дачні будиночки), до нього підбігли кілька людей з битами і сказали щось на кшталт: Нічого ходити тут вночі. Завдали пару ударів по ногах і плечах, ледве вдалося втекти, – повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Читайте: Напад на табір ромів у Львові: є жертва і поранені

Інцидент стався близько 3.30 годин. Поліція зафіксувала тільки пояснення.

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Били битами: у Києві роми напали на перехожого / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві біля Південного вокзалу група ромів напала на підлітків. Одному з хлопців пляшкою проломили голову.

Фото: Київ Оперативний

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