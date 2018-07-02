Ножем у шию. На Закарпатті вбили ромку

У місті Берегово (Закарпаття) 1 липня на території залізничного депо невідомі смертельно поранили ножем жінку ромської національності.

Поранена жінка втекла від нападників і добігла до будинку одного з місцевих жителів.

Однак там від поранення померла, пишуть Новини Закарпаття.

Жінці близько 30-ти років. За словами місцевих ромів, її намагався вбити хтось “чужий”.

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У поліції повідомили, що правоохоронці розслідують умисне вбивство. Тіло жінки з пораненнями на шиї виявили в несвідомому стані.

До приїзду поліції її забрали медики, але врятувати життя пацієнтці не вдалося.

Відкрито кримінальне провадження. На даному етапі в ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції не знайшли мотивів вбивства, пов’язаних із гендерною, расовою чи іншою дискримінацією.

Ми також писали про напад на ромський табір у Львові. Затримані визнали свою приналежність до незареєстрованого угруповання Твереза ​​і зла молодь.

В СБУ припускають, що напад на ромів могли організувати в РФ.

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