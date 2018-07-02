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Під час гімну: на Філіппінах снайпер застрелив мера

У місті Танаван на Філліпінах невідомий кілер застрелив мера міста Антоніо Халілі.

Трагедія сталася під час виконання гімну на урочистій церемонії підняття прапора біля будівлі міської адміністрації, повідомляє CNN.

Після замаху Халілі було госпіталізовано, проте медикам не вдалося врятувати його життя і протягом години він помер.

Читайте: У Маямі застрелили відомого репера

Вбивство мера пов’язують з війною проти наркоторговців, під час якої поліцією було застрелено тисячі підозрюваних.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Льєж (Бельгія) озброєний чоловік застрелив двох офіцерів поліції та взяв у заручники жінку.

Фото: Antonio Halili
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