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Пожежа на АЗС у Василькові: від вибуху врятувала реакція заправника

Під Києвом вибух на АЗС попередив заправник, який моментально почав тушити автомобіль.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

Інцидент стався 12 червня, але відео у мережу потрапило лише сьогодні.

Читайте: Масштабна пожежа на спиртбазі на Тернопільщині

Якби не реакція цього заправника на газовій АЗС у Василькові могло б все погано скінчитися.

Нагадаємо, на Житомирській трасі під Києвом сталася пожежа на АЗС БРСМ через водія, який забув витягнути пістолет з бака і почав рух у бік виїзду.

Відео: superyuristorm.

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