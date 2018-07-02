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Туристка з Білорусі отруїлася чадним газом у Львові

2 липня в приватній квартирі в центрі Львова чадним газом отруїлися двоє людей.

отравление газом

Про це повідомляється на сторінці Гарячої лінії міста в Facebook.

– Внаслідок отруєння чадним газом загинула 22-річна жінка, а також постраждав 21-річний чоловік, який також перебував у цій квартирі, – йдеться в повідомленні.

Читайте: Під Харковом пара задихнулася чадним газом від водонагрівача

Чоловіка у важкому стані доставили в обласну клінічну лікарню.

На сайті Львівської міськради зазначено, що отруїлися чадним газом – громадяни Білорусі.

Нагадаємо, у квітні у Львові від чадного газу постраждали троє людей – 44 роки, 43 роки і 19 років.

Фото: aif.md.

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