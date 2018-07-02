Туристка з Білорусі отруїлася чадним газом у Львові

2 липня в приватній квартирі в центрі Львова чадним газом отруїлися двоє людей.
Про це повідомляється на сторінці Гарячої лінії міста в Facebook.
– Внаслідок отруєння чадним газом загинула 22-річна жінка, а також постраждав 21-річний чоловік, який також перебував у цій квартирі, – йдеться в повідомленні.
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Чоловіка у важкому стані доставили в обласну клінічну лікарню.
На сайті Львівської міськради зазначено, що отруїлися чадним газом – громадяни Білорусі.
Нагадаємо, у квітні у Львові від чадного газу постраждали троє людей – 44 роки, 43 роки і 19 років.
Фото: aif.md.
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