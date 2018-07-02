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У Києві дівчина впала з недобудови через селфі

Дівчина отримала травму під час спроби зробити селфі на недобудові.

У Києві компанія молодиків полізла на недобудову, що на навпроти вулиці Андріївської, 15 за новими фото, що закінчилося надзвичайною ситуацією.

Про це інформує Київ.Оперативний у Facebook.

Одна із дівчат, позуючи на краю будівлі, впала. Вона впала лише на поверх нижче.

Однак, без травм не обійшлося – дівчина втратила свідомість, розбивши голову, і була терміново госпіталізована до лікарні.

Читайте: Зламала шию під час селфі: у ресторані Дніпра загинула дівчина

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 15 прикладів, коли люди загинули через спробу зробити селфі.

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