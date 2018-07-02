У Києві дівчина впала з недобудови через селфі

Дівчина отримала травму під час спроби зробити селфі на недобудові.
У Києві компанія молодиків полізла на недобудову, що на навпроти вулиці Андріївської, 15 за новими фото, що закінчилося надзвичайною ситуацією.
Про це інформує Київ.Оперативний у Facebook.
Одна із дівчат, позуючи на краю будівлі, впала. Вона впала лише на поверх нижче.
Однак, без травм не обійшлося – дівчина втратила свідомість, розбивши голову, і була терміново госпіталізована до лікарні.
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Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 15 прикладів, коли люди загинули через спробу зробити селфі.
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