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У Росії град розміром з кулак вбив чоловіка

У Красноярському краї град розміром з кулак потрощив все довкола. У результаті стихії загинув чоловік, його дружина отримала важкі травми.

Про це пише Mash.

У результаті негоди постраждали автомобілі. Опади побили машини і порозбивали вікна.

За даними місцевих ЗМІ, пошкоджено більше двох тисяч будинків.

Читайте: З’їхали з бетону в річку. На Київщині потонули двоє 7-річних хлопчиків

До речі, відомого блогера вбили через конфлікт в інтернеті.

ВІДЕО, ФОТО: Mash

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