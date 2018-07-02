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Факти / Надзвичайні події / Відірвало кисть. На Донбасі підліток намагався розібрати боєприпас/

Відірвало кисть. На Донбасі підліток намагався розібрати боєприпас

У Костянтинівці Донецької області підірвався 16-річний хлопець, який намагався розібрати знайдений боєприпас.

Про це повідомляє обласна поліція.

За попередніми даними, підліток знайшов предмети, схожі на боєприпаси, і забрав їх додому, а коли спробував розібрати – один із них здетонував в руках.

У хлопця діагностували травматичну ампутацію лівої кисті, осколкові поранення грудної клітини і ока.

Поліція встановлює всі обставини події та проводить перевірку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “Нещасний випадок”.

У поліції також нагадали, що з початку року в Донецькій області внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами загинули 4 людини, серед них одна дитина, ще 14 травмовано, серед них 5 дітей.

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Нещодавно у нічному клубі у Сумах стався вибух гранати РГД-5. Поранення отримали 7 осіб.

Фото: police.dn.ua

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