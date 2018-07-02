“Я тебе задушу, щеня!” У Слов’янську водій автобуса побив хлопця-сироту

У Слов’янську Донецької області водій автобуса напав на пасажира, який надав йому єдиний квиток, і силою виштовхав із маршрутки.

Про це потерпілий Влад Самусенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

– Сьогодні я їхав до друзів (1.07.2018. 14.41), я зайшов в автобус, маршрут цього автобуса АС Слов’янськ – Билбасівка. Надавши документ єдиного квитка водієві, почув на свою адресу ненормативну лексику. І в результаті цього до мене було застосовано фізичне вплив, – написав хлопець-сирота.

На кадрах відео видно, як водій накидається на хлопця, починає душити і виштовхує з автобуса.

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На місце інциденту прибули поліція і медики, які зафіксували нанесення водієм тілесних ушкоджень.









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Для довідки. Єдиний квиток видається дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають в дитячих будинках або навчаються в школах-інтернатах, дитячих будинках сімейного типу, загальноосвітніх школах, професійних навчально-виховних закладах та ВНЗ. Він дає право на безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд і безкоштовний проїзд у громадському міському і приміському транспорті.

До слова, місяць тому у Києві водій маршрутки збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході.

Фото: Влад Самусенко/Facebook