З’їхали з бетону в річку. На Київщині потонули двоє 7-річних хлопчиків

У Богуславі Київської області двоє 7-річних хлопчиків втопилися у річці Рось, граючись біля води.

Інформація про зникнення двох дітей 2011 року народження надійшла до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району 29 червня о 19.20 год.

До місця виклику направили рятувальників, передає ДСНС.

За попередніми даними, два хлопчика, граючись біля канави з нахилом, не втримались та з’їхали по канаві з бетону в річку.

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О 21.35 тіла дітей підняли з води на поверхню.

Правоохоронці розслідують обставини трагедії.

Раніше в парку Партизанської Слави потонув чоловік, який із компанією поліз у воду після вживання алкоголю.

Фото: ГУ ДСНС України у Київській області