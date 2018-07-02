З’їхали з бетону в річку. На Київщині потонули двоє 7-річних хлопчиків

У Богуславі Київської області двоє 7-річних хлопчиків втопилися у річці Рось, граючись біля води.
Інформація про зникнення двох дітей 2011 року народження надійшла до оперативно-диспетчерської служби Богуславського району 29 червня о 19.20 год.
До місця виклику направили рятувальників, передає ДСНС.
За попередніми даними, два хлопчика, граючись біля канави з нахилом, не втримались та з’їхали по канаві з бетону в річку.
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О 21.35 тіла дітей підняли з води на поверхню.
Правоохоронці розслідують обставини трагедії.
Раніше в парку Партизанської Слави потонув чоловік, який із компанією поліз у воду після вживання алкоголю.
Фото: ГУ ДСНС України у Київській області
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