Під Києвом схопили маніяка-гвалтівника – приманкою була дівчина-коп

У Обухові, що під Києвом, завівся маніяк, який у парку у самому центрі міста годинами чатував на самотніх жінок.

Журналісти Надзвичайних новин дізналися, що за один день, з різницею всього в годину, він напав на двох жінок.

Він годинами сидів в кущах. Першу жертву підстеріг, коли поруч нікого не було. 32-річна жінка поверталася додому, коли з кущів на неї накинувся незнайомець. Вона не розгубилася – била нападника сумкою, дряпала і навіть кусала.

Налякав гвалтівника телефонний дзвінок, тому свій задум він не довів до кінця.

Проте маніяк здаватися не збирався – через годину вистежив неповнолітню, яка вийшла в парк на пробіжку. Дівчину врятували очевидці нападу, які збіглися на крик. Нападник втік.

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Щоб його вистежити – провели цілу спецоперацію з дівчиною-поліцейським під прикриттям. Через кілька годин його затримали.

Ним виявився 36 річний мешканець Обухова, який живе з мамою. Чоловікові загрожує до 12 років в’язниці.

Нещодавно у селищі під Києвом злодій вдерся до приватного будинку та грозився зґвалтувати та вбити власницю оселі.