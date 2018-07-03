2 липня 30-річна киянка на Mercedes ML рухалася зі сторони Львова у напрямку Рівного. Поблизу села Птича авто злетіло в кювет, де зіткнулося з автобусом, який більше доби лежав біля дороги.

Про це повідомили в прес-службі поліції Рівненської області.

– У результаті ДТП тілесні ушкодження отримала водій і пасажир іномарки, 46-річний житель столиці. У жінки медики діагностували пневмоторакс, травму грудної клітки і забиття. У чоловіка – травми плеча, ключиці, грудної клітки, рвані рани вуха і голови. Обох госпіталізували в реанімаційне відділення районної лікарні. Втім, життя чоловіка лікарям врятувати не вдалося, від отриманих травм він помер, – повідомили в поліції.

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Як підтвердили УНІАН у правоохоронних органах, загиблим є колишній заступник голови Державної служби геології та надр України Сергій Радованов.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.





Смертельна ДТП на Рівненщині: Mercedes протаранив автобус / 3 фотографии

Нагадаємо, 1 липня у Дубенському районі Рівненської області перекинувся пасажирський автобус, в якому перебувало 53 особи.

Фото: rv.npu.gov.ua.