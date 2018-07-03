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Стовп попелу 2 км! На Балі прокинувся вулкан Агунга

На індонезійському острові Балі сталося повторне виверження вулкана Агунг.

За даними Центру вулканології та ліквідації наслідків геологічних небезпек Індонезії, виверження почалося о 21.04 за місцевим часом, повідомляє Reuters.

Це спричинило лісові пожежі. Над жерлом вулкана утворився стовп попелу заввишки до 2 км.

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Проте міжнародний аеропорт Нгура-Рай на Балі продовжує працювати.

Раніше Факти ICTV псиали, що в Японії на острові Кюсю відбулося виверження вулкану Сакурадзіма: стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра.

Фото: 

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