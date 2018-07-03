Стовп попелу 2 км! На Балі прокинувся вулкан Агунга

На індонезійському острові Балі сталося повторне виверження вулкана Агунг.
За даними Центру вулканології та ліквідації наслідків геологічних небезпек Індонезії, виверження почалося о 21.04 за місцевим часом, повідомляє Reuters.
Це спричинило лісові пожежі. Над жерлом вулкана утворився стовп попелу заввишки до 2 км.
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Проте міжнародний аеропорт Нгура-Рай на Балі продовжує працювати.
Mother nature is so beautiful! Gunung agung blew at 21:09 #gunungagung #melatus #volcano #volcaniceruption #breakingnews #bali #erupsigunungagung pic.twitter.com/8zPQSDU09g
— DJ Kesha Ayres (@DJKesha_A) 2 июля 2018 г.
Bali’s Mount Agung volcano erupts again https://t.co/NP5U3loaek pic.twitter.com/TGN5zjXQBI
— Mehmet Akgün (@mehmet_akgunn) 3 июля 2018 г.
Раніше Факти ICTV псиали, що в Японії на острові Кюсю відбулося виверження вулкану Сакурадзіма: стовп попелу з його кратера піднявся на висоту 4,7 кілометра.
Фото: Mehmet Akgün, DJ Kesha Ayres