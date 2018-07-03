Стрілянина в торговій палаті Туреччини: невідомий убив чиновника

У будівлі торгової палати на півдні Туреччини невідомий відкрив стрілянину. Глава палати госпіталізований, його заступник помер від отриманих травм.
Невідомий чоловік відкрив вогонь у будівлі торгової палати на півдні Туреччини, пише Daily Sabah.
Стріляли в главу палати Девріма Мурата Аксоя та його заступника Хасана Ерсоя.
За даними газети, від отриманих травм Ерсой помер, Аксоя госпіталізували.
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Подробиці стрілянини уточнюються. На місці працюють співробітники поліції, розпочато розслідування.
Раніше під Києвом схопили маніяка, який у парку годинами чатував на самотніх жінок.
Фото: Pixabay
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