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Стрілянина в торговій палаті Туреччини: невідомий убив чиновника

У будівлі торгової палати на півдні Туреччини невідомий відкрив стрілянину. Глава палати госпіталізований, його заступник помер від отриманих травм.

Стрілянина

Невідомий чоловік відкрив вогонь у будівлі торгової палати на півдні Туреччини, пише Daily Sabah.

Стріляли в главу палати Девріма Мурата Аксоя та його заступника Хасана Ерсоя.

За даними газети, від отриманих травм Ерсой помер, Аксоя госпіталізували.

Читайте: Як зібрати тривожну валізу і правила поведінки під час паводку (ІНФОГРАФІКА)

Подробиці стрілянини уточнюються. На місці працюють співробітники поліції, розпочато розслідування.

Раніше під Києвом схопили маніяка, який у парку годинами чатував на самотніх жінок.

Фото: Pixabay

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