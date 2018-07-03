У таборі на Київщині отруїлися 12 дітей, одна дівчинка в комі

У приватному дитячому таборі Переяслав-Хмельницького району підозра на масове харчове отруєння. Одинадцять дітей потрапили до медичного ізолятора, одна дитина в комі.

Ввечері 2 липня до Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні екстрено доправили 8-річну дівчинку з розладом травлення, повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської ОДА.

Організм дитини був зневоднений. Дівчинка впала в кому та госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується як тяжкий.

Зараз дитину готують до транспортування в Охматдит.

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За попередньою інформацією, юна пацієнтка є ученицею спортивної школи Деругіних. У зміні – 28 дітей. Вони прибули до санаторію Савутич, де мали готуватися до змагань.

– 12 дітям учора стало зле, вони мали розлад шлунково-кишкового тракту. У результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору. На сьогодні ізольованих залишається 7. Загалом в оздоровчому таборі знаходиться понад 200 осіб, – йдеться у повідомленні.

Держпродспоживслужба взяла проби їжі, якою годують дітей у таборі. Проводяться посіви у постраждалих дітей.

Нагадаємо, після святкування шкільних випускних вечорів у Вінницькій області госпіталізували з отруєнням 62 людини.

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