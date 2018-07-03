PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / У таборі на Київщині отруїлися 12 дітей, одна дівчинка в комі/

У таборі на Київщині отруїлися 12 дітей, одна дівчинка в комі

У приватному дитячому таборі Переяслав-Хмельницького району підозра на масове харчове отруєння. Одинадцять дітей потрапили до медичного ізолятора, одна дитина в комі.

Лікарня

Ввечері 2 липня до Переяслав-Хмельницької центральної районної лікарні екстрено доправили 8-річну дівчинку з розладом травлення, повідомили в Департаменті охорони здоров’я Київської ОДА.

Організм дитини був зневоднений. Дівчинка впала в кому та госпіталізована в реанімацію. Стан кваліфікується як тяжкий.

Зараз дитину готують до транспортування в Охматдит.

Читайте: Отруєння в готелі біля Буковеля: п’ятеро дітей госпіталізували

За попередньою інформацією, юна пацієнтка є ученицею спортивної школи Деругіних. У зміні – 28 дітей. Вони прибули до санаторію Савутич, де мали готуватися до змагань.

– 12 дітям учора стало зле, вони мали розлад шлунково-кишкового тракту. У результаті одна дитина в комі, 11 дітей потрапили до медичного ізолятора табору.

На сьогодні ізольованих залишається 7. Загалом в оздоровчому таборі знаходиться понад 200 осіб, – йдеться у повідомленні. 

Держпродспоживслужба взяла проби їжі, якою годують дітей у таборі. Проводяться посіви у постраждалих дітей.

Нагадаємо, після святкування шкільних випускних вечорів у Вінницькій області госпіталізували з отруєнням 62 людини.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Гвалтівник
Під Києвом схопили маніяка-гвалтівника – приманкою була дівчина-коп
Отруєння Скрипаля
Отруєння Скрипаля: є двоє підозрюваних
На Київщині двоє хлопчиків потонули в річці Рось
З’їхали з бетону в річку. На Київщині потонули двоє 7-річних хлопчиків
8-річний вундеркінд закінчив школу і збирається вступати до університету
Отруєння в готелі біля Буковеля: п’ятеро дітей госпіталізували
Чоловік з букетом зізнався в любові і намагався зґвалтувати дівчину
Масове отруєння у Вінницькій області: 62 випускника потрапили в лікарню
Вакцина
У Миколаївській області дитина померла не від кору – причина
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка