У Таїланді знайшли зниклих 12 футболістів. У печері вони можуть застрягти на місяці

У Таїланді знайшли 12 хлопців та футбольного тренера, які опинилися у пастці в печері. Їх шукали 9 днів, але коли знайшли виявилося, що рятувальна операція може тривати місяці.

Дитяча група зникла дев’ять днів тому, а в понеділок увечері їх виявили водолази на невеликому сухому виступі в затопленій печері, повідомляє BBC Україна.

Рятувальники зараз борються з підйомом води, аби передати групі провізію. Якщо воду не відкачають, то доведеться чекати поки вона не відійде сама. Тоді групі доведеться провести у печері близько 4 місяців. В цей період їм будуть постійно постачати їжу та допомогу

Всі спроби відкачати воду досі не були успішними.

Спеціально навчених лікарів відправлять в найближчі дні, аби ті оглянули дітей.

Також в рамках рятувальної операції групи продовжують прочищати гірський схил в надії знайти ще один шлях до печери.

Печерний комплекс Tham Luang у Чіанг Раї на півночі Таїланду регулярно затоплюється під час сезону дощів, який триває до вересня – жовтня.

Нагадаємо, 11 футболістів і їх тренер пропали 24 червня в печері Кхао Луанг.

Фото: Getty images.