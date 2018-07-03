На вулиці Антоновича у Києві невідомий вистрілив у чоловіка 6 разів і зник з місця злочину.

Про це повідомляє Київ Оперативний.

– Подія трапилася біля ресторану Долма на вулиці Антоновича, 131: на місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини події, спілкуються зі свідками і очевидцями, а також проводять огляд місця злочину.

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У Києві оголошено план-перехоплення Сирена.

Оновлено 18.38: В чергову частину столичної поліції надійшла інформація про смерть потерпілого.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

За попередньою інформацією, зловмисник вистрілив у чоловіка, а коли він впав – зробив ще кілька пострілів. На місці вилучили стріляні гільзи, імовірно від пістолета Макарова.

Особа загиблого встановлена, він 1988 року народження.

У Києві введено оперативний план по розшуку та затримання невідомого: з показань свідків встановлено, що чоловік кавказької зовнішності 30-35 років, одягнений у чорну куртку, при собі має вогнепальну зброю.

Слідчими розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.







У центрі Києва розстріляли чоловіка / 4 фотографии

Нагадаємо, у Києві невідомі облили пальним та підклали гранату в автомобіль Range Rover. Від пожежі та вибуху постраждав власник машини.

Фото: Київ Оперативний, kyiv.npu.gov.ua.