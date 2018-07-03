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Випалене поле: Крим перетворюється на пустелю

У мережі з’явилося відео, на якому зафіксовано наслідки посухи на окупованому півострові.

Відповідний запис розміщено на сторінці Крим.Реаліі в Facebook.

Читайте: Кримський міст у Google Maps підписали двома мовами

– Крим повільно перетворюється в пустелю. Ситуація з водою з кожним днем стає все гірше. Чиновники кажуть, що все залежить від небесної канцелярії, а кримчани коментують ситуацію з водою як катастрофу, тому що все засихає і всі мучаються, – йдеться в описі до ролика.

Раніше Факти ICTV писали, що море в окупованому Севастополі поступово перетворюється на сміттєзвалище: у водоймі плаває пластик, пінопласт і різноманітне сміття.

Відео: Крим.Реалії

Фото: Dreamstime.

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