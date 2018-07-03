Як зібрати тривожну валізу і правила поведінки під час паводку (ІНФОГРАФІКА)

В Україні на зміну весняному водопіллю пришли літні зливи. Затоплені вулиці та будинки – такі наслідки сильних дощів у Києві, Чернігові та інших містах.

Щоб не потрапити у безвихідну ситуацію під час виникнення надзвичайної ситуації через паводок, необхідно заздалегідь оглянути місцевість. При підготовці потрібно знайти піднесені місця поруч із будинком, які рідко затоплюються.

Також варто відзначити місця зберігання човнів, плотів і будматеріалів, з яких їх можна зробити.

Не забудьте подбати про тварин. Це означає знайти місце для їх евакуації в разі потопу.

Приготуйте теплі речі, зберіть тривожну валізу.

Почався паводок – що потрібно робити

У першу чергу повідомте про себе рятувальникам на 101. Далі необхідно закріпити усі плавучі предмети зовні або прибрати їх у підсобні приміщення. Цінним речам під час паводку місце на верхніх поверхах або горищі.

Вимкнути! електрику і газ. Також погасити вогонь. Мобільний телефон без потреби не використовувати, його батарейка обов’язково стане в нагоді.

Поки є час, необхідно також допомогти сусідам, інвалідам, дітям та людям похилого віку.

Якщо надійшло сповіщення про евакуацію – одразу ж вирушити у вказане місце і зареєструватися там.

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Що робити, якщо не вдалося евакуюватися?

Якщо дороги вже затопило, переходьте на верхні поверхи і дахи будинків, на дерева або інші піднесені предмети і чекайте на рятувальників або спаду води.

Перевірте, чи немає поблизу постраждалих, за можливості надайте їм допомогу.

Допомагайте людям, які опинилися у воді. Якщо людина тоне – киньте їй плаваючий предмет. Добираючись до потерпілого вплав, врахуйте течію річки. Якщо людина тоне і не контролює свої дії, підпливаючи до неї- ззаду, захопіть за волосся і буксируйте до берега.

Остерігайтеся розірваних або провислих проводів.

Постійно подавайте сигнал лиха. Днем можна розмахувати добре видимим полотнищем, а вночі – подавати світловий сигнал, повідомляти про себе голосом або свистком.

При підході рятувальників не панікуйте і не перевантажуйте плавзасіб, не сідайте на край, виконуйте вимоги екіпажу.

Вибиратися самотужки із затопленої зони можна лише у безвихідній ситуації: якщо потрібно терміново надати медичну допомогу постраждалим, якщо є загроза затоплення верхніх поверхів (горища) і ви впевнені, що допомога не встигне. При цьому потрібно мати надійний плавальний засіб і знати, куди плисти.

Тривожна валіза

Вміст тривожної валізи складається з небагатьох речей. Ми склали перелік. Але, в першу чергу, треба визначитися з формою. Це може бути рюкзак. Бажано яскравий водостійкий і з кількома відділами.

Отже, що входить до тривожної валізи?

Копії важливих документів – водійське посвідчення, паспорт та усе інше, що ідентифікує людину та доводить права на її майно (квартиру, автомобіль тощо). Крім того, краще взяти з собою також фотографії ваших близьких. Усе це скласти у водостійкий пакет. Також сюди можна покласти дублікати ключів. Гроші. Певний запас повинен бути завжди. Це стосується і готівки, і кредитних коштів. Доступ до них повинен бути у будь-який час. Аптечка. Кількість ліків краще розрахувати на кілька людей. В аптечку можна взяти бинти, лейкопластир, йод, вату, ліки від інтоксикації (активоване вугілля, наприклад), жарознижуючі, ліки від алергії, діареї, кишкової інфекції, каплі для очей та порошкові антибіотики. За можливістю варто взяти знеболювальне. Біля ліків треба покласти інструкцію щодо їхнього вживання та телефонні номери ваших лікарів. Одяг – спідня білизна, носки. Запасні штани, кофта та дощовий плащ. Не забудьте також про шапку (краще в’язану), рукавиці та шарф. Зокрема, Вам знадобиться надійне та зручне взуття. Обов’язково взяти їжу – на кілька днів. Це можуть бути супові галети, консерви, крупа та усе інше, що довго зберігається та займає мало місця. Також потрібна вода – запас на 1-2 дні. Зокрема, радять брати з собою висококалорійні солодощі. Наприклад, шоколад. Також варто подумати про гігієну. У рюкзаку повинні бути зубна паста і щітка, невеликий шматок мила, туалетний папір, сухі та вологі серветки. Засоби для зв’язку. Це може бути радіоприймач і батарейки для нього. Звісно, візьміть смартфон – за допомогою нього можна на перший час бути в курсі подій. Зокрема, повинна бути карта та інструкція для часу і місця зустрічі близьких в екстрених ситуаціях. Посуд – ложка, горнятко, тарілка та миска або казанок. Бажано усе залізне. Сюди також можна покласти речі, які неодмінно знадобляться для приготування їжі. Сірники та запильничка (можна у кількох екземплярах), мультитул (багатофункціональний інструмент, де є ніж, шило, викрутка тощо), невеличка сокира. Також візьміть скотч, блокнот, олівець, шнур або мотузку, нитки і голки. Засоби для привернення уваги. Це можуть бути свисток, фаєр, сигнальна ракета. Також повинен бути ліхтарик і батарейки.

За можливістю, якщо дозволяє ємність, можна взяти з собою туристичну палатку, спальник та одну-дві ковдри з рушниками. Фактично, для компактності потрібно завжди чимось жертвувати.

Попередні десять пунктів повинні поміститися у 30-літровий рюкзак. Це і є вміст тривожної валізи.

Нагадаємо, 30 червня в Україні через сильний вітер і дощ без електроенергії залишилися 384 населених пунктів.

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