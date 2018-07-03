Жінка раптово “ожила” в морозильній камері моргу

Неподалік від Йоганнесбурга (ПАР) сталася ДТП, в якій, як вважалося спочатку, загинули три людини. Лікарі швидкої допомоги визнали жінку, яка отримала сильну травму голови, мертвою і відправили в морг.

Про це пише Mirror.

Через кілька годин співробітники, які вносили дані про тіла в журнал, помітили, що жінка дихає.

– Діагностувати смерть навчені лікарі, а не ми. Ніколи не очікуєш відкрити холодильник і побачити там живу людину. А якщо б ми почали розтин і вбили її?! — заявив один з них.

Після цього жінку відправили до лікарні, за фактом події проводять внутрішнє розслідування.

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Головний фельдшер Герріт Бреднік зазначив, що щасливий, що жінка жива.

– Якщо врахувати її травми, як довго вона чекала катафалк, дорогу до моргу і всі маніпуляції там, ми можемо лише дякувати богові, що вона жива. Те, що сталося, — найгірший жах будь-якого лікаря швидкої допомоги, — сказав він.

Лікар додав, що не вважає, що лікарі виявили недбалість, так як сам спостерігав за їхньою роботою.

Раніше мешканка міста Шиян в центральній частині Китаю відправила свого чоловіка в морг живим. Жінці не вдалося розбудити чоловіка, що нерухомо лежав у ліжку, і вона вирішила, що той помер. При цьому чоловік був хворий на рак четвертої стадії.

Фото: Digital Vision.