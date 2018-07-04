Ботулізм в Україні. Під Херсоном чоловік ледь не помер, з’ївши рибу

На Херсонщині 61-річний мешканець Нової Каховки купив в’яленого карася на місцевому стихійному ринку, а коли стало зле – просто випив пігулки від проносу.

Наступного дня у чоловіка з’явилося здуття живота і вже ознаки ботулізму, йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Хворий звернувся до лікарні, коли йому стало геть зле.

За попередніми аналізами медики діагностували ботулізм.

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Аналізу рештків рибини ще немає. У дружини хворого, яка теж їла цю рибу, немає симптомів ботулізму.

Чоловік врятувався тільки дивом. Адже сироватки від ботулізму в Херсонскій обласній лікарні немає ще з минулого року, тож везти її довелося з Києва.

Місяць тому Україна звернулася до міжнародних організацій з проханням надати вакцини проти ботулізму у якості благодійної допомоги.