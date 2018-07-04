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Хотіла придбати будинок. На Херсонщині жінка намагалася продати сина

У Скадовському районі, що Херсонщині, затримали 26-річну жінку, яка намагалася продати свого 3-місячного сина за 210 тис. грн.

Мати хотіла продати сина

Про це повідомляє обласна поліція.

На виручені кошти жінка планувала придбати будинок.

Її затримали під час отримання коштів за дитину в сумі 210 тис. грн.

При цьому так званому покупцю жінка передала дитину разом з документами та речами, а також написала розписку, що відмовляється від сина і в подальшому не пред’являтиме на нього ніяких прав.

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Поліцейські з’ясували, що затримана мала судимість і веде асоціальний спосіб життя.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України – Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини. Затриманій може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

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Хотіла придбати будинок. На Херсонщині жінка намагалася продати сина / 3 фотографии

Раніше в Черкаській області затримали жінку, яка при виході з пологового будинку продала свою дитину за 140 тис. грн.

Фото: npu.gov.ua

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