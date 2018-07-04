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Лобове зіткнення під Черніговом: три людини загинули

За автомобільним мостом через Десну лоб-в-лоб зіткнулися легковик та мікроавтобус. У ДТП загинули три людини.

– Легковик Джилі, рухаючись по Київському шосе в напрямку села Количівка, за автомобільним мостом здійснив лобове зіткнення з автомобілем Газель, який рухався в бік Чернігова, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Чернігівській області.

Внаслідок ДТП водій та дві пасажирки автомобіля Джилі загинули на місці. Ще одну пасажирку легковика госпіталізували.

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Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб) КК України.

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Лобове зіткнення під Черніговом: три людини загинули / 3 фотографии

Нагадаємо, 1 липня у Дубенському районі Рівненської областіперекинувся пасажирський автобус, в якому перебувало 53 особи.

Фото: ГУ НП у Чернігівській області.

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