На Сумщині масово гинуть бджоли, а пасічники підраховують збитки у тисячі гривень.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Пасічники впевнені, що винні аграрії, які обприскують пшеницю небезпечними речовинами.

– Вони змішують цукор з отрутою. Такий препарат прилипає до пшениці, а бджола сідає на неї п’є цю суміш та отруююється, – розповідає пасічник Олексій Голодний.

Читайте: Їли разом з бджолами. Серійних грабіжників на Прикарпатті не зупинили навіть петарди

Мертвих бджіл відправили на експертизу. Вона показала, що аграрії використовують препарат, який паралізує комах.

Місцеві жителі жаліються, що часто обробляють поля дуже близько до села. У такому разі у людей починаються запаморочення та нудота.

Раніше Факти ICTV писали, що вживання цукру зменшує тривалість життя і провокує десятки важких захворювань.