PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події / На Сумщині масово гинуть бджоли/

На Сумщині масово гинуть бджоли

На Сумщині масово гинуть бджоли, а пасічники підраховують збитки у тисячі гривень.

Про це розповідається у сюжеті Надзвичайних новин.

Пасічники впевнені, що винні аграрії, які обприскують пшеницю небезпечними речовинами.

– Вони змішують цукор з отрутою. Такий препарат прилипає до пшениці, а бджола сідає на неї п’є цю суміш та отруююється, – розповідає пасічник Олексій Голодний.

Читайте:  Їли разом з бджолами. Серійних грабіжників на Прикарпатті не зупинили навіть петарди

Мертвих бджіл відправили на експертизу. Вона показала, що аграрії використовують препарат, який паралізує комах.

Місцеві жителі жаліються, що часто обробляють поля дуже близько до села. У такому разі у людей починаються запаморочення та нудота.

Раніше Факти ICTV писали, що вживання цукру зменшує тривалість життя і провокує  десятки важких захворювань.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також

Вибух гранати
На Сумщині колишній військовий кинув гранату в будинок
Смерч на Сумщині
Смерч на Сумщині потрапив на відео
ДТП
Смертельна ДТП у Сумській області: авто зіткнулося з мікроавтобусом
Потоп у Охтирці
Вода піднялася на метр: поліція Сумщини на човнах рятує людей
Цегла
На Сумщині п’яний школяр з цеглиною напав на дівчину
Українські бджоли рятуватимуть популяцію в Канаді
Під Сумами маршрутка зіткнулася з трактором, 5 постраждалих
Шахрайство з пенсіями
Листоноша-аферистка видала бабусі пенсію сувенірними гривнями
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка