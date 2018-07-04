Ти нацист! На Запоріжжі чоловік застрелив студента

Сьогодні близько 02.30 у місті Мелітополь на Запоріжжі смертельно поранили студента.

З’ясувалося, що вночі під час вживання спиртних напоїв між чоловіками виник конфлікт і бійка, у ході якого один з них вистрілив з саморобного вогнепального пристрою. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

З вогнепальним пораненням в області черевної порожнини студента одного з вузів Мелітополя доставили у місцеву лікарню, в якій він від отриманих травм помер.

Незабаром встановили особу і розшукали підозрюваного у злочині. Ним виявився житель Мелітополя, 1984 року народження.

Суперечка між стрільцем і померлим студентом нібито сталася на політичному грунті під час розпиття спиртних напоїв, пишуть Местные вести.

За повідомленнями ЗМІ, стрільця запитали, чи він за Україну. Він відповів ствердно: “Так, я за Україну”. У відповідь почув: “Значить, ти нацист”. Після цього чоловіка почали бити. Йому вдалося втекти, згодом він повернувся зі зброєю і застрелив студента.

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До речі, на вулиці Антоновича у Києві невідомий вистрілив у чоловіка 6 разів і зник з місця злочину.

ФОТО: Національна поліція в України