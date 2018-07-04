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У Мелітополі мати 3 дні не годувала немовля. Дитина в реанімації

У місті Мелітополь Запорізької області ледь не померло немовля – мати не годувала його три дні, “тому що воно не хотіло”.

Немовля

Про це пише РІА Мелітополь.

Врятувати дитину вдалося завдяки бабусі, яка відвідала рідних і побачила, що з малюком щось не так.

Вона викликала швидку, дитину у важкому стані доставили у реанімацію. Вона знаходиться у відділенні патології новонароджених.

За даними видання, жінка народжувала дитину у себе вдома 12 червня, найнявши акушерку.

Яку відповідальність вона понесе – не уточнюється.

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До слова, у сусідній Херсонскій області затримали 26-річну жінку, яка намагалася продати свого 3-місячного сина за 210 тис. грн.

Фото: pixabay.com

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