У Росії п’яні мами побилися на дитячому майданчику (18+)

У російській Уфі молоді мами в нетверезому стані влаштували бійку посеред дитячого майданчика на очах у дітей.
В Уфі молоді мами влаштували бійку просто посеред дитячого майданчика, пише ДТРК Башкортостан.
За словами очевидців, жінки перебували в нетверезому стані.
Учасниці конфлікту почали розмахувати кулаками та погрожувати одна одній лайливими словами на очах у власних дітей.
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Розняти жінок намагалися їхні подруги та молодий чоловік. Однак на відео видно, що їм це погано вдавалося.
Причини конфлікту невідомі.
Тим часом у Москві англійські фанати викинули в смітник чоловіка, який дуже нагадував Леніна.
Відео, фото: AhtubaTV, Pixabay
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