У США бабуся вбила сина, щоб не їхати в будинок для людей похилого віку

У США 92-річна жінка застрелила власного сина, щоб той не відправив її в будинок престарілих.

72-річний син Блессинг хотів, щоб його мати переїхала в будинок престарілих, тому що з нею стало важко жити разом, повідомляє Російська служба BBC.

Блессинг сховала пістолет і револьвер в кишенях свого халата. Коли між рідними виник конфлік, жінка дістала револьвер, куплений ще в 70-х роках, і вистрілила в сина.

Потім жінка навела револьвер на подругу сина, якій вдалося вибити зброю з рук пенсіонерки. Тоді Блессинг дістала інший пістолет. Подрузі сина вдалося вибити і цю зброю з її рук, після чого – втекти і зателефонувати в поліцію.

Поліцейські виявили Блессинг у кріслі-гойдалці у своїй спальні. Вона сказала, що її потрібно приспати за те, що вона зробила.

Жінці пред’явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня.

Раніше Факти ICTV писали, що у Пакистані вагітну 24-річну співачку Симону Самун застрелили прямо на сцені за відмову виступати стоячи.

Фото: Dreamstime.