На проспекті Академіка Глушкова в Києві по-звірячому вбили 66-річну жінку. Тіло загиблої знайшли увечері 3 липня у вантажному ліфті на 8-му поверсі.

Виклик на лінію 102 надійшов 3 липня близько 17.20. Тіло жінки без ознак життя виявили жителі під’їзду, повідомляє Інформатор.

– Весь ліфт був залитий кров’ю. Загиблою виявилася мешканка цього під’їзду, 1952 року народження.

За попередньою інформацією, загиблій нанесли численні ножові поранення і удари молотком. Криваві сліди тяглися від під’їзду за ріг будинку.

У сміттєпроводі був знайдений закривавлений кухонний ніж. Також поліцейські виявили рукоятку молотка, – йдеться у повідомленні.

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Владислав Гарнаєв/Інформатор

Владислав Гарнаєв/Інформатор

Владислав Гарнаєв/Інформатор

Владислав Гарнаєв/Інформатор Владислав Гарнаєв/Інформатор Весь ліфт був залитий кров’ю. У Києві по-звірячому вбили жінку / 5 фотографий

Особа підозрюваного встановлена, ним виявився житель цього ж під’їзду 1977 року народження, його розшукують правоохоронці.

Прикмети підозрюваного: на вигляд 40-45 років, зріст – 160-165 сантиметрів, коротке волосся із залисинами. Чоловік має психічні відхилення.

Причини вбивства жінки невідомі. Однак версія пограбування виключається.