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Заснув за кермом: в Сочі водій переїхав натовп на тротуарі (18+)

У Сочі (Росія) автомобіль протаранив натовп на тротуарі, є жертви.

У Сочі водій заснув за кермом, на швидкості вилетів на тротуар і протаранив натовп пішоходів, повідомляє НТВ.

Мінімум троє загиблих.

Читайте:  Авто вщент: фронтмен гурту Градуси потрапив у ДТП

Раніше Факти ICTV писали, що Місіс світу-2018 загинула в ДТП.

Фото: Скріншот з відео

Відео: НТВ

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