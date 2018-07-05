Народила у вуличному туалеті: на Херсонщині дівчина викинула дитину у вигрібну яму

На Херсонщині 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті і викинула її у вигрібну яму.

Немовля просто впало в яму, рятував його сусід, а допомагала по телефону диспетчер швидкої.

– Вона сиділа плакала у туалеті. Я її запитав, що там? Є дитина? Було чутно дитячий крик, слабкий, у туалеті. Вона сказала, є, – розповів житель села Подокалинівка, передає УНІАН.

Коли чоловіки вивели дівчину і посвітили ліхтарем, то побачили у вигрібній ямі дитину. Чоловік почав ламати дошки і дзвонити у “швидку”.

Як врятувати дитину, його інструктувала диспетчер по телефону.

– Дитина маленька, вона лежала на боці. За що її брати, щоб не пошкодити. Вона нам пояснювала, як це потрібно зробити. Потім пояснила, коли витягнете дитину, її потрібно обтерти, потрібно, щоб вона сильніше заплакала, замотати і покласти її, – розповів рятувальник немовляти.

Коли приїхали медики, дитина і мама були вже у безпеці.

– Мати лежала на ліжку. Біля неї дитинка. Маленька новонароджена дитина. Хлопчик. Вагою 1,4 кіло. 30 тижнів вагітності, – розповіла фельдшер медицини надзвичайних станів Любов Зоріна.

Всю дорогу до лікарні малюк був на штучній вентиляції легенів, його стан досі важкий.

– Тяжкість обумовлена ​​дихальною недостатністю. Тобто дитина вдихнула фекалії. Множинні гематоми грудної клітини, обличчя, кінцівок, – розповів в.о. завідувача відділенням інтенсивної терапії новонароджених Олександр Шмалько.

Зараз дитину намагаються врятувати в обласній лікарні. Його мати, пролежавши кілька днів у районній лікарні, відмовилася від дитини і пішла.

У поліції ж відкрили кримінальне провадження. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Читайте: На Черкащині породілля продала немовля за 140 тис. грн



До речі, у місті Мелітополь Запорізької області ледь не померло немовля – мати не годувала його три дні, “тому що воно не хотіло”.

ФОТО: Рixabay