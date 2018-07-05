Убитий в Києві поліцейський вів стеження у дворі будинку, де його розстріляли.

Оновлено о 17.27. Убитий в автомобілі у Києві чоловік виявився поліцейським. Убитий вів стеження у дворі будинку, де його розстріляли.

Про це повідомив журналіст Костянтин Стогній на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

– Перестрілками з трупами в Києві тепер нікого не здивуєш. Але сьогоднішній розстріл поліцейського все-таки відрізняється від попередніх. Джерела Надзвичайних новин на місці події повідомили, що поліцейський вів за кимось спостереження зі свого Hyundai у дворику по вулиці Щусєва, 18/14. Там його і розстріляли. Поки що відомо про два вогнепальні пораненнях в голову і в груди…, – повідомив журналіст.

Раніше стало відомо, що в одному з районів Києва у дворі в машині застрелили чоловіка.

На вигляд загиблому близько 35 років.

Читайте: Ти нацист! На Запоріжжі чоловік застрелив студента

На місці працюють слідчі та кінологи.







Пострілом у спину: в Києві серед білого дня вбили поліцейського / 4 фотографии

До речі, на вулиці Антоновича у Києві невідомий вистрілив у чоловіка 6 разів і зник з місця злочину.

Фото: Вартові.Еспресо.