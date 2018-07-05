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Розрядом у 10 тис. вольт! На Київщині вбило струмом підлітка

Поблизу смт. Баришівка у Київській області 15-річного підлітка вбило струмом.

– Молода компанія милувалась заходом сонця, коли один з них вирішив дістатись до верхівки залізничного мосту, щоб зробити фото. Там хлопця вразила дуга високовольтної лінії, напругою майже 10 тисяч Вольт, і він впав додолу, – розповіли у прес-службі ГУ НП у Київській області.

Хлопця доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати йому життя. Через дві години від отриманих травм підліток помер у реанімаційному відділенні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) КК України. Триває слідство.

Раніше Факти ICTV писали, що на вокзалі в Дарниці 13-річний хлопець заліз на дах поїзда і загорівся після удару струмом. За його життя борються лікарі.

Фото: ГУ НП у Київській області.

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