Сьогодні на Індустріальному провулку у Києві автомобіль врізався у будівлю.

Про це повідомили у співтоваристві dtp.kiev.ua, опублікувавши фото з місця ДТП.

– Kia “влетіла” у відділ продажів на повороті з провулку на вул. Вадима Гетьмана. На щастя, без постраждалих. На місці працює патрульна поліція. Машину завантажили на евакуатор, – йдеться у повідомленні.

У той же час причини аварії не уточнюються.

При цьому журналіст NEWSONE TV Богдан Амінов повідомив наступні подробиці:

– Іноземці на автомобілі на швидкості понад 130 км/год, входячи у поворот, влетіли убудівлю. Спрацювали подушки безпеки. Вважай, пощастило.

Також він повідомив, що поліція провела тест на алкоголь. Виявилося, водій був п’яний (норма перевищена у 6 разів).



У Києві авто на швидкості 130 км/год влетіло у вітрину магазину / 2 фотографии

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До речі, у Дубенському районі Рівненської області перекинувся пасажирський автобус, в якому знаходилися 53 людини.

ФОТО: dtp.kiev.ua