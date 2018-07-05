У Нікополі по-звірячому вбили 9-класницю. Тіло знайшли у воді

Тіло 13-річної Єлизавети Корешнікової, яка зникла 4 липня, знайшли у воді недалеко від дитячого табору в Нікополі. Смерть настала від ножових поранень.

У Нікополі знайшли тіло зниклої 13-річної Єлизавети Корешнікової, повідомляє Нацполіція.

– 5 липня тіло дитини зі слідами насильницької смерті було виявлено у воді біля дитячого табору Великий луг, – йдеться у повідомленні.

Неповнолітня перебувала в розшуку з 4 липня. На її пошуки були задіяні працівники всіх підрозділів поліції, кінологи, курсанти, а також волонтери та містяни.

За попередньою інформацією, смерть дівчинки настала від ножових поранень. Факту зґвалтування не зафіксовано.

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Триває слідство. Порушено кримінальне виробництво за статтею умисне вбивство.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років, або довічне ув’язнення.

Днями в Києві 66-річну жінку вбили ножем і молотком. Тіло загиблої знайшли у вантажному ліфті на 8-му поверсі.

Фото: Нацполіція