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У Таїланді перекинулися два човни зі 130 туристами

5 липня у Таїланді під час шторму перекинулися два човни, в яких знаходилося понад 130 туристів. Щонайменше 7 осіб зникли безвісти.

Пхукет, Таїланд

Біля берегів Таїланду в Андаманському морі перекинулися два човни з понад 130 туристами, повідомляє AP.

З одного з човнів, що перевозив в основному туристів із Китаю, врятували 90 осіб. Семеро зникли безвісти.

За словами начальника поліції Пхукета Теораполя Тіпхароена, з другого човна евакуювали ще 39 китайських і європейських туристів. Вони врятовані та повернулися на сушу.

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Тим часом тайський 7-й канал повідомляє, що врятували 48 туристів, а 49 зникли безвісти.

Раніше в Таїланді знайшли 12 юнаків і футбольного тренера, які опинилися в пастці в печері. Рятувальна операція може зайняти місяці.

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