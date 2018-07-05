Вибух у Харкові: підірвали авто директора фармкомпанії

У четвер увечері в Харкові стався вибух автомобіля гендиректора ТОВ Фармацевтична компанія Здоров’я Олександра Доровського. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про вибух автомобіля директора фармкомпанії Здоров’я повідомляє Інтерфакс із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

– На ходу щось вибухнуло в задній частині автомобіля. Начебто всі живі, – йдеться у повідомленні.

За інформацією іншого джерела, люди, що знаходилися в машині, отримали легкі тілесні ушкодження.

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У Нацполіції у Харківській області інформацію про вибух підтвердили.

– 5 липня 2018 року о 18.20 до чергової частини Київського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному секторі району під час руху вибухнув автомобіль, – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що вибухом пошкоджено задню частину автомобілю Audi.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею замах на вбивство.

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Фото: kh.depo.ua