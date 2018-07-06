На вулиці Братиславській у Києві, біля лікарні швидкої допомоги, близько 00.15 ночі таксист на ВАЗ 2107 збив пішохода і протягнув його ще близько 50 метрів.

Про це повідомляє Інформатор.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За словами поліцейських, які прибули на місце ДТП, водієві таксі 47 років і до цього він не потрапляв у серйозні аварії.

При цьому у нього немає явних ознак алкогольного сп’яніння. Чоловік знаходиться в шоковому стані.

Він розповів, що збитий чоловік був в неадекватному стані і сам кинувся під колеса.

Водія ВАЗу доставили у поліцію для проведення слідчих дій.



Біля лікарні у Києві водій таксі на смерть збив чоловіка / 2 фотографии

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Місяць тому на Одеській трасі під Києвом загинула жінка, яка перебігала дорогу.

Фото: kiev.informator.ua