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Біля лікарні у Києві водій таксі на смерть збив чоловіка

На вулиці Братиславській у Києві, біля лікарні швидкої допомоги, близько 00.15 ночі таксист на ВАЗ 2107 збив пішохода і протягнув його ще близько 50 метрів.

Таксі на смерть збило чоловіка

Про це повідомляє Інформатор.

Від отриманих травм чоловік помер на місці.

За словами поліцейських, які прибули на місце ДТП, водієві таксі 47 років і до цього він не потрапляв у серйозні аварії.

При цьому у нього немає явних ознак алкогольного сп’яніння. Чоловік знаходиться в шоковому стані.

Він розповів, що збитий чоловік був в неадекватному стані і сам кинувся під колеса.

Водія ВАЗу доставили у поліцію для проведення слідчих дій.

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Біля лікарні у Києві водій таксі на смерть збив чоловіка / 2 фотографии

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Місяць тому на Одеській трасі під Києвом загинула жінка, яка перебігала дорогу.

Фотоkiev.informator.ua

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