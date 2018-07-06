Названо головну версію вибуху на Рівненському полігоні

Порушення заходів безпеки під час проведення навчань – основна версія вибуху на Рівненському полігоні.

Про це повідомляє прес-служби Міноборони.

– Наразі розглядається декілька версій, які призвели до надзвичайної події.

Основною версією є порушення заходів безпеки під час проведення навчань, – йдется у повідомленні.

Міністр оборони Степан Полторак призначив службове розслідування, на місце трагедії терміново виїхала оперативна група на чолі із заступником міністра та відповідальними за проведення розслідування особами.

До слова, президент Петро Порошенко доручив терміново розібратися з причинами трагедії на Рівненському полігоні і наступного тижня доповісти про результати, а також заборонив застосовувати на навчаннях міномет Молот до кінця розслідування трагедії.

Читайте: У Бердянську від вибуху гранати загинув солдат

Нагадаємо, сьогодні, 6 липня, о 05.55 в ході навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні стався вибух – через розрив міномета загинули троє військових, ще дев’ять отримали поранення.